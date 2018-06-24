Австрийские СМИ узнали дату и место встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 июля в столице Австрии Вене.

Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

По информации издания, на протяжении нескольких дней дипломаты-эмиссары из Вашингтона и Москвы находились в Вене, чтобы уточнить детали предстоящей встречи двух президентов.

Также в Австрию уже прибыли группы российских и американских экспертов по безопасности для изучения обстановки переговоров. Окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине следующей недели, отмечает издание.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что встреча лидеров двух стран может состояться после визита в Москву советника Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона. "Я думаю, что, вероятно, президент Трамп встретится со своим коллегой в недалеком будущем после этого визита", - сказал Помпео в интервью телесети MSNBC.

В июне американская газета The Washington Post сообщила, что президент России Владимир Путин якобы попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь, Курц якобы пообещал российскому президенту обратиться к Трампу с предложением организовать встречу этим летом.