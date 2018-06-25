"Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?". Глава МИД Венгрии не уступит в языковом вопросе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что война с Россией не может быть оправданием в нарушении прав венгерской общины в Украине.

"Венгрия преданно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров. Мы понимаем, что ваш президент, ваше правительство хотели бы избавиться от влияния России через язык, школы. Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?" – сказал он в интервью ТСН.

По его словам, до принятия образовательного закона Венгрия была довольна политикой Украины и поддерживала европейскую интеграцию соседнего государства.

"Я не понимаю, зачем секретная служба проводите расследование против венгров, зачем вы говорите, что мы заберем часть территории. Венгрия была самым верным сторонником вашего безвизового режима с Евросоюзом, вашим самым верным сторонником по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС", - возмутился Сийярто.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его страна не будет блокировать проведение саммита Украина-Грузия-НАТО.

Как известно, Венгрия неоднократно блокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании.