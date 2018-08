"Мировая провинция": Улицкая рассказала об отсталости России от Европы

Российская писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия, как и некоторые другие страны бывшего СССР, отстает от Европы.

"Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница "догоняния" - она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах. Мы сейчас выезжаем и видим: вот страна, которая застряла в феодализме, вот страна, которая еще живет в Средневековье", - рассказала в интервью каналу "112 Украина".

По мнению писательницы, Россия превращается в мировую провинцию, которая "уплывает в какую-то архаику и движется в обратную сторону от прогресса".

"Для меня кажется чрезвычайно важным в той ситуации, в которой мы оказались, снижать уровень агрессии. Причем мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем. Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние", - отметила она.

Ранее украинский писатель, актер, певец и телеведущий Антин Мухарский отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал оценку культурной экспансии и агрессии России в Украине.

"В свое время я работал ведущим на многих мероприятиях. В Киеве был клуб "Lions Club", где выходцы из Великобритании ежегодно организовывали для себя вечеринки. Как-то, ведя это мероприятие, я процитировал Шекспира на языке оригинала, сто тридцатый сонет: "My mistress 'eyes are nothing like the sun". Смотрю - у руководства как-то скривились лица, стали, как инжирины. Я спрашиваю: "Что? Вам не нравится Шекспир?". Они мне отвечают: "На х*р Шекспир! Запомни, чувак, Роберт Бернс рулит, а Шекспира - в ж*пу, потому что Шекспир - англичанин, а мы - шотландцы"", − провел культурые аналогии на примере истории из собственного прошлого Мухарский.