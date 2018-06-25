Трамп отправил главу Пентагона "в игнор" - СМИ

Президент США Дональд Трамп перестал прислушивваться к министру обороны страны Джеймсу Мэттису.

Как сообщает NBC со ссылкой на источники в Вашингтоне, если ранее Трамп активно прислушивался к мнению Мэттиса, в частности, в вопросах сохранения американского военного контингента в Афганистане и в Сирии, то теперь он практически игнорирует главу Пентагона.

Например, отмечается, что Мэттис не был поставлен в известность о решениях Трампа по иранской ядерной сделке, КНДР и другим важным вопросам. Кроме того, о том, что Трамп приказал сделать паузу в военных учениях с Южной Кореей, глава Минобороны также узнал не сразу, а лишь после того, как президент США уже пообещал данную уступку лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

А на прошлой неделе Трамп снова огорошил Мэттиса, публично направив Пентагон на создание шестой ветви вооруженных сил, которая контролирует операции в космосе.

По словам источников NBC Трамп все меньше и меньше полагается на советы некогда одного из важнейших членов его кабинета.

Ранее австрийские СМИ узнали, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 июля в столице Австрии Вене.

По информации газеты Kronen Zeitung, на протяжении нескольких дней дипломаты-эмиссары из Вашингтона и Москвы находились в Вене, чтобы уточнить детали предстоящей встречи двух президентов.

Также в Австрию уже прибыли группы российских и американских экспертов по безопасности для изучения обстановки переговоров. Окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине следующей недели.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что встреча лидеров двух стран может состояться после визита в Москву советника Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона. "Я думаю, что, вероятно, президент Трамп встретится со своим коллегой в недалеком будущем после этого визита", - сказал Помпео в интервью телесети MSNBC.