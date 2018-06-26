Стало известно новое вероятное место встречи Трампа с Путиным

Запланированная встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным обрастает противоречивой информацией. На сей раз стало известно о новом вероятном месте саммита двух президентов.

Встреча Трампа с Путиным может состоятся в столице Финляндии Хельсинки, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой саммита.

"Все идет к тому, что саммит состоится в столице Финляндии", — рассказал источник издания.

При этом в Белом доме информацию о Хельсинки, как о вероятном месте встречи Трампа с Путиным, комментировать отказались.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что встреча лидеров двух стран может состояться после визита в Москву советника Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона. "Я думаю, что, вероятно, президент Трамп встретится со своим коллегой в недалеком будущем после этого визита", - сказал Помпео в интервью телесети MSNBC.

В июне американская газета The Washington Post сообщила, что президент России Владимир Путин якобы попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом.