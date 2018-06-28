Встреча Трампа и Путина: официально объявлены дата и место

Глава США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретятся в Хельсинки, как и сообщали ранее СМИ.

А вот дата ранее не называлась. Только сегодня Кремль официально огласил, что встреча состоится 16 июля.

Планируется, что главы США и России в ходе переговоров "обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что стреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 июля в столице Австрии Вене. Однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, немецкое издание Die Welt написало, что сам факт этой встречи играет на руку Путину и ставит под удар положение Украины. Встреча с Трампом приближает главу РФ к его долгосрочной цели – установлению мирового порядка, в котором за аннексию Крыма не наказывают санкциями, а ЕС и США предоставляют России полную свободу действий на постсоветском пространстве.

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения.

Кроме того, в России решили создать правительственное ведомство по борьбе с санкциями.

А уже в мае США сообщили о новых санкциях против ряда российских военных структур, включая институт минобороны, конструкторское бюро и учебный центр под Санкт-Петербургом.

4 июня президент РФ Владимир Путин одобрил решение о контрсанкциях. На официальном портале правовой информации РФ опубликован подписанный главой российского государства закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

11 июня США расширили санкции против России. Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех физических лиц и пяти компаний из РФ.