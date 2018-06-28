В США в редакции газеты расстреляли людей: есть погибшие и пострадавшие

В городе Аннаполис американского штата Мэриленд в редакции американской газеты Capital Gazette были расстреляны находившиеся в помещении люди.

По информации CNN, сообщается о большом количестве пострадавших, а также о погибших, однако точное их число не называется.

Источники отмечают, что на данный момент задержан один подозреваемый в стрельбе в здании, где находится редакция газеты.

Полиция старается максимально минимизировать потери и эвакуирует людей из здания.

Американский телеканал ABC сообщает о пяти погибших в результате стрельбы.

На происшествие уже отреагировал губернатор штата Мэриленд Ларри Коган. Также о произошедшем проинформировали президента США Дональда Трампа.

"Абсолютно опустошен, узнав об этой трагедии в Аннаполисе. Я нахожусь в контакте с исполнительным директором округа Стивом Шухом, а MDSP находится в зоне происшествия, помогая AACOPD. Пожалуйста, прислушайтесь ко всем предупреждениям и держитесь подальше от этого района. Молитесь за тех, кто находится там и за наше сообщество", – заявил в Twitter Коган.

Как ранее сообщалось, в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси полностью раздетый мужчина возле ресторана Waffle House расстрелял в упор двоих посетителей, а затем зашел в помещение и открыл огонь.