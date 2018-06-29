"Прорывное соглашение". Туск рассказал, о чем договорились лидеры ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры 28-стран членов Евросоюза достигли договоренности о единой политике по приему беженцев.

Политики договорились о выводах Евросовета, в частности, по миграции, написал он в своем аккаунте в Twitter.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что лидеры ЕС пришли к "прорывному" соглашению после того, как заседали всю ночь (в ночь на 29 июня — Ред.), сообщает Deutsche Welle.

"… лагеря для приема спасенных после переправы через море беженцев будут созданы в странах-членах Евросоюза, которые согласятся на это. Из этих лагерей мигранты будут распределяться также по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять", — поделился источник агентства dpa в дипломатических кругах.

Также источники сообщили, что лидеры стран Евросоюза приняли решение о дальнейшем продлении экономических санкций против России в связи с отсутствием прогресса в разрешении конфликта в Украине (принятые ранее ограничительные меры действуют до 31 июля).

Ранее сообщалось, что 28-29 июня пройдет саммит лидеров государств ЕС. До мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков. По его словам, миграционный кризис в Евросоюзе перерос в политический.