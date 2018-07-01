У Трампа рассказали о беседе с Путиным по Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на встрече в Москве.

Как передает РИА Новости со ссылкой на CBS, во время встречи с Путиным Болтон "зафиксировал разногласия России и США по Украине".

По информации Reuters, речь шла об аннексированном Крыме.

Отвечая на вопрос о том, что высказывания Дональда Трампа расцениваются как похвала России и критика в адрес НАТО, Болтон призвал "не падать в обморок".

"Основной смысл проведения двусторонней встречи между Трампом и Путиным таков: пусть они обсудят вопросы и посмотрят, где может быть пространство для прогресса и где этого пространства нет совсем", - сказал советник американского президента.

Встреча российского и американского лидеров состоится 16 июля в Хельсинки.