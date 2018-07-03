СМИ сообщили об изменении места встречи Путина и Трампа

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет не на вилле Кенигштедт на берегу реки Вантаа, а непосредственно в столице Финляндии.

Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

Газета отмечает, что построенная в начале XIX века и выкупленная государством в 1961 году вилла Кенигштедт слишком мала для российско-американского саммита.



Еще одним недостатком Кенигштедт называется ее удаленность от финской столицы. Вилла расположена к северу от Хельсинки, так что аэропорт Хельсинки-Вантаа остается между ними. Helsingin Sanomat отмечает, что при таком раскладе президентам и сопровождающим их лицам не нужно будет даже заезжать в Хельсинки - после прилета в Вантаа им достаточно будет доехать до Кенигштедт, а затем тем же путем вернуться обратно. Между тем финские власти и мэрия Хельсинки, по данным Helsingin Sanomat, хотят использовать саммит для рекламы столицы, пишет РБК.

Какое именно место в Хельсинки будет выбрано для саммита, как отмечается в статье Helsingin Sanomat, пока не известно. Возможным вариантом места для саммита в Helsingin Sanomat считают расположенный на берегу Финского залива отель, рядом с которым журналистами был замечен автомобиль посольства США.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки . Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.