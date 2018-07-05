"Боль будет очень долгой": в Китае разработали "лазерный АК-47"

В Китае создал переносную винтовку ZKZM-500, весящую меньше АК-47 и способную лазером обуглить живую цель с расстояния 800 метров.

Как сообщает South China Morning Post, лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 классифицируется как "нелетальная". Она создает пучок энергии, который нельзя увидеть невооруженным глазом, но который может проходить сквозь окна и вызывать "мгновенное обугливание" живых тканей.

"Новое устройство способно сжечь одежду за несколько секунд... Таким образом, все тело человека подвергается опасности", - рассказал один из китайских оружейников.

"Боль будет очень долгой", - описал эффект один из разработчиков оружия. Винтовка калибра 15 мм весит три килограмма, может быть закреплена на автомобилях, лодках и самолетах. Оружие питается от перезаряжаемой литиевой аккумуляторной батареи. На одном заряде она может сделать более 1000 выстрелов по две секунды каждый. Стоимость - 100 000 юаней ( тыс).

Владельцами будут военные и полицейские КНР.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий 2014-2018 годов безвозратно потеряли более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия.

"По информации Генерального штаба ВСУ в течение 2014-2018 годов потеряно более 15 000 единиц огнестрельного оружия. Автоматов - почти 7645, пистолетов - почти 3000, винтовок, пулеметов - 2200, гранатометов - 2258", - рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.