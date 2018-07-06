Утверждены новые правила въезда в Шенген

Европарламент одобрил новую систему авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Граждане стран, не являющихся членами ЕС, которые освобождены от визовых требований, должны получить разрешение перед поездкой в ​​ЕС согласно новым правилам, поддержанных парламентом в четверг", - говорится в сообщении.

Новая система начнет работать в 2021 году. Граждане более чем 60 стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, перед поездкой должны будут заполнять своего путешествия и вносить личные данные (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (действительность, страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

Процедура будет стоить 7 евро. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет бесплатно.

Ранее сообщалось, что в НАТО отказались от фразы "о безопасности на Черном море" в названии совместного саммита с участием Украины и Грузии.