Bloomberg: НАТО беспокоят две проблемы - Путин и Трамп

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Североатлантический альянс находится в состоянии высокой напряженности перед саммитом НАТО в Брюсселе.

Как сообщает Bloomberg, экс-глава Альянса сознается, что в период его работы в НАТО с 2009 по 2013 год были разногласия и противоречия по вопросам Ливии и Афганистана, а также бесконечные споры о справедливом распределении обязанностей между США и другими союзниками.

Однако, по словам Ставридиса, препятствием для работы сейчас является очевидная личная антипатия президента США Дональда Трампа к альянсу НАТО в целом и к некоторым его лидерам в частности. Например, открытая неприязнь Трампа к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Экс-глава НАТО подчеркивает, что такая личная враждебность между наиболее важными национальными лидерами Североатлантического альянса происходит в особенно опасное время, когда политика президента России Владимира Путина с его методами "гибридной войны" давит на Североатлантический альянс.

Напомним, Трамп написал письмо нескольким лидерам НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, в котором обвинил страны в том, что они прилагают недостаточно усилий для организации собственной обороны и предупреждил, что Белый дом теряет терпение из-за неспособности членов Альянса выполнять свои обязательства в области безопасности.