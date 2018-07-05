В Мексике взорвалась фабрика фейерверков: 17 погибших, свыше 30 пострадавших. Видео

В Мексике в городе Тультепек в результате двух взрывов на фабрике фейерверков погибли по меньшей мере 17 человек и свыше 30 были ранены.

Как сообщает АР, в момент второй детонации погибло четверо пожарных и двое полицейских, которые ликвидировали последствия первого взрыва.

Пока идентифицировано восемь погибших, все они местные жители города Тультепек. Личность остальных жертв пока не выяснена.

Отмечается, что пострадавшие экстренно доставлены в близлежащие больницы. В том числе эвакуация производилась на вертолетах. Сейчас на месте происшествия последствия взрывов ликвидируют 300 сотрудников спасательных служб.

Напомним, немецком городе Вупперталь произошел мощный взрыв в жилом доме, в результате ранения получили 25 жильцов.