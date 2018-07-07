В НАТО обеспокоены перспективой остаться не у дел после встречи Трампа и Путина - Байер

В НАТО проявляют известное беспокойство вероятностью достижения президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Хельсинкской встрече каких-либо договоренностей в обход альянса; это поставит НАТО в неудобное положение и фактически оставит не у дел.

Об этом в интервью немецкой медиагруппе Funke рассказал координатор правительства Германии по трансатлантическим отношениям Петер Байер, передает Reuters.

Байер заявил, что представители Альянса не принимали участие в разработке возможности встречи формата Трамп-Путин в Хельсинки, более того, многие члены НАТО против этой встречи; к тому же, в НАТО нарастает беспокойство, потому что совершенно не ясно, какие договоренности могут заключить между собой два президента - как явные, так и тайные.

Байер добавил, что аналогичная ситуация имела место и перед встречей Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

"Ким Чен Ын пока только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным", - пояснил Байер.

Именно встреча лидера США с правителем КНДР Ким Чен Ыном вызвала в НАТО опасения, что Трамп "позволит Путину себя обмануть".

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Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Американский лидер уже рассказал, о чем будет говорить с главой РФ.