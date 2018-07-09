Россия усилила контроль на границе с Украиной из-за холеры

Россия усилила контроль на границе с Украиной из-за сообщений о холере и возможном риске завоза инфекционных заболеваний.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что "в целях снижения риска завоза инфекционных заболеваний усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска с Украиной через государственную границу Российской Федерации".

"Официальной информации об ухудшении эпидемиологической ситуации со стороны официальных представителей Украины в адрес Роспотребнадзора не поступало", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, Роспотребнадзор посоветовал гражданам России перед поездкой в Украину прививаться от дифтерии.

"По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня с.г., в 2018 - 2019 гг. Украине грозит вспышка дифтерии. Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 года. Однако серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идет о двух случаях заболевания в городе Рубежное Луганской области - первый был зафиксирован в конце января этого года, второй - в конце июня.