Посол США сказала, почему Трамп решил поговорить с Путиным

Посол США в Украине Мари Йованович сообщила, что американский президент Дональд Трамп решил поговорить с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, поскольку отношения между Штатами и РФ в значительной мере достигли дна.

Встреча лидеров государств будет очень важной, рассказала дипломат во время дискуссии Киевского форума по безопасности "Что стоит ожидать от саммита НАТО 2018 года?", пишет УНИАН.

"… президент Трамп решил, что пришло время поговорить с президентом Путиным, поскольку наши отношения в значительной мере достигли дна", — заявила Йованович.

По ее словам, мероприятие соответствует интересам американского народа, интересам безопасности Штатов, а также интересам безопасности друзей государства и партнеров: "иметь разговор, выразить точку зрения, прежде всего, и призвать Россию к ответственности".

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Глава США уже рассказал, о чем будет говорить с российским коллегой.