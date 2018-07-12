В США призвали приравнять ситуацию с Крымом к оккупации Прибалтики СССР

Группа американских сенаторов внесла резолюцию, осуждающую аннексию Россией Крыма, сравнив ее с оккупацией стран Прибалтики Советским Союзом.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Резолюция сенаторов призывает администрацию Трампа официально оформить политику непризнания незаконной аннексии Крыма. США приняли твердую политику непризнания во время холодной войны, приняв декларацию Веллеса, которая осудила вынужденное присоединение стран Прибалтики к Советскому Союзу", - говорится в сообщении на сайте сенатора Роба Портмана.

По его словам, Россия незаконно отобрала Крым у Украины, США не должны никогда признавать эту незаконную оккупацию. Пока Россия не признает Крым украинским, США должны продолжать политику санкций, добавил он.

Сенаторы призвали правительство США продолжать применять санкции против России, используя в том числе "Закон о противодействии противникам Америки из-за санкций" от 2017 года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Крыма Россией и другие проблемы в отношениях с НАТО не являются поводом для изоляции страны.

"Мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем (российскую) пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России", - заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Вашингтон пообещал Киеву, что президент США Дональд Трамп не станет поступаться интересами Украины на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует признавать Крым частью России.

"Белый дом высказался очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал он, отметив, что Москва ответственна за "гибридную войну" в Крыму и конфликт на Донбассе.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.