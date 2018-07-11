В Загребе ультрас вышли на улицу с плакатом "Слава Украине" в поддержку Виды и Вукоевича

В столице Хорватии Загребе футбольные фанаты устроили акцию с плакатом "Слава Украине" в поддержку хорватских защитника Домагоя Виды и бывшего полузащитника Огнена Вукоевича, которые посвятили киевскому Динамо и Украине победу своей сборной в четвертьфинале ЧМ-2018 над Россией.

Фотографию ультрас с плакатами "Слава Украине" и "Хорватский футбольный союз - сепаратисты" опубликовали в аккаунт WBC болельщиков киевского Динамо в Facebook.

Участники акции протеста также развернули флаг Украины и эмблему батальона "Азов".

Как гласит подпись на фото, болельщики запечатлены на Украинской улице Загреба и представляют ультрас Bad Blue Boys загребского клуба.

Напомним, скандал начался 7 июля после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 над Россией. Защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо" отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму денег. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной.