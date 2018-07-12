На ЧМ-2018 новый скандал с хорватами: игроки выкрикивали приветствие усташей

Очередной скандал со сборной Хорватии вспыхнул на ЧМ-2018.

Как пишет Обозреватель, 21 июня после победы над Аргентиной (3:0) защитники команды Деян Ловрен и Шиме Врсалько записали видео, на котором спели песню Марко Перковича "Bojna Čavoglave".

"За дом братьев, за свободу боремся мы!" - поют Ловрен и Врсалько.

Как известно, во время войны в Хорватии Перкович организовал в своем селе отряд самообороны, а в его песне есть фраза "Za dom! Spremni!" ("За Родину! Готовы!"), которой приветствуют друг друга хорватские усташи (ультраправая организация, причастная к геноциду сербов, евреев и цыган).

Отмечается, что в 2013 году за фразу "Za dom! Spremni!" ФИФА дисквалифицировала хорватского защитника Йосипа Шимунича на 10 матчей.

Dejan Lovren celebrating Croatia's win over Argentina.pic.twitter.com/q1UkXhiL95 — LFC Round Up (@LFCroundup) 21 июня 2018 г.





Напомним, скандал начался 7 июля после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 на Россией. Защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо", отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной.