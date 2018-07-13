Эксперт объяснила, почему Трамп не может добровольно обслуживать интересы Путина

Президент США Дональд Трамп имеет очень сильный характер, поэтому не может добровольно идти на поводу у главы Российской Федерации Владимира Путина и обслуживать его интересы.

Американский лидер эгоистичен, рассказала эксперт-международник Юлия Осмоловская в комментарии "Обозревателю".

"Обычно, если мы говорим о том, что россияне хотели сделать себе лояльного кандидата и выводить его потом на пост президента США в обмен на то, что этот человек будет способствовать реализации российских интересов, то надо понимать насколько такой человек может вести себя", — отметила собеседница.

По ее словам, глава Штатов "в этом контексте мог иметь много других альтернативных вариантов, как стать президентом, это не мог быть один единственный". "Для такого эгоистичного, а в этом контексте, это положительное значение, человека, как Трамп, работать на кого-то, когда он сам решал судьбу не одного человека, то с психологической точки зрения, это большое преувеличение", — добавила Осмоловская.

Напомним, перед запланированной на 16 июля в столице Финляндии Хельсинки встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным американское издание New York Magazine написало, что президент США более трех десятилетий мог работать на советские/российские спецслужбы.