"И хорошие отношения не помогут": Гордон объяснил, чем закончится встреча Трамп-Путин для Украины

13 июля 2018, 15:11

Он отметил бесперспективность данной встречи.

Чем закончится встреча Трампа и Путина.

Ничем плохим для Украины встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не завершится.

Такое мнение во время чата на "Главреде" высказал известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

"Даже если Трамп что-то пообещает Путину, это не будет выполнено, так как не Трамп принимает решение, а Конгресс США. А Конгресс не видит Россию стратегическим партнером США, наоборот, он рассматривает ее как врага. Поэтому даже хорошие отношения Трампа с Путиным не помогут, ничего плохого для Украины эти переговоры не принесут", – уверен Гордон.

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Он также прокомментировал тот факт, что на саммите НАТО Трамп отменил все важный двусторонние встречи, но все же встретился с главой Украины Петром Порошенко. Один из читателей поинтересовался: означает ли это, что другие просто не заплатили за встречу.

"Я думаю, что здесь дело не в "заплатил" или "не заплатил", а в том, что впереди встреча Трампа с Путиным, на которой может что-то решится", – заявил Гордон.

При этом он снова отметил бесперспективность данной встречи: "Я сомневаюсь, что что-то решится, потому что для этого, согласно плану Путина, Россия отдает Донбасс, оставляет себе Крым навсегда и снимает все вопросы о Крыме, а западные страны снимают санкции. На это не может пойти ни Трамп, ни США, ни Европа – никто".

Журналист высказал мнение, что и дальше эти переговоры будут находиться в тупике: "Разговоры о снятии санкций в Европе идут, но сделать это практически невозможно – я не знаю, что должно произойти, чтобы Европа сняла санкции с России. Это будет вселенский позор и конец Европе".

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Позднее США дали Украине обещание перед встречей Трампа и Путина. Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США.

Как сообщалось о том, что Трамп рассказал, кем для него является является Путин, а также о том, что подготовил для него "маленький подарок".

Ранее — 20 июня 2017 года — в США состоялась встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. СМИ писали, что мероприятие было проплачено представителями главы Украины, однако в Администрации президента такие сведения опровергли.

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Россия Украина США встреча Дональд Трамп Владимир Путин
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