В Twitter заблокировали две связанные с российскими шпионами страницы

Руководство сервиса микроблогов Twitter произвело блокировку двух страниц, связанных с дюжиной российскими шпионами, которые были обвинены во вмешательстве в выборы президента США в 2016-м.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты агентства Reuters. В минувшую пятницу Большое федеральное жюри (Federal grand jury) обвинило двенадцать российских кадровых офицеров разведки во взломе компьютерной сети Демократической партии в 2016-м.

Сразу же руководство Twitter объявило о блокировке аккаунтов @DCLeaks_ and @Guccifer_2, фигурировавших в обвинительном акте. Представители обвинения утверждают, что злоумышленники "сливали" через "фальшивых интернет-персонажей" DCLeaks и Guccifer 2.0 десятки тысяч украденных электронных писем и документов.

По словам представителей Twitter, учетные записи были заблокированы за поддержку связи с Сетью аккаунтов, ранее заблокированных за нарушение правил соцсети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США уличили Москву в попытке разобщить американцев через соцсети.