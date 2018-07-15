В Барселоне собрался масштабный митинг сторонников независимости Каталонии

В Каталонии более 100 тысяч человек вышло на улицы Барселоны, требуя от правительства страны вернуть в Испанию и амнистировать политиков, которым грозит судебное преследование и выпустить из тюрем каталонских лидеров, которые обвиняются в совершении ряда преступлений.

Протесты захлестнули Барселону после того, как девятерых ранее арестованных каталонских лидеров из Мадрида перевели в тюрьму Каталонии. Протестующие потребовали от испанских властей немедленного их освобождения, сообщает La Vanguardia..

Демонстрацию под лозунгом "Нет тюрьме, нет ссылке, мы любим вас дома" организовали каталонская ассоциация "Òmnium Cultural", политическая организация "Национальная ассамблея Каталонии" и еще несколько каталонских ассоциаций.

На митинг прибыли и члены правительства Каталонии во главе с Кимом Торре. Он заявил, что движение за независимость "выйдет снова и снова, пока осужденные и изгнанники не вернутся домой".

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1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% из всех участвовавших в голосовании.

Каталонский парламент проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступила против независимости Каталонии, испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого правления в Каталонии. Несколько политиков Каталонии угодили в тюрьмы Испании, на тот момент глава каталонского правительства Карлес Пучдемон вынужден был бежать из страны в Бельгию.