"Сожалею, что не 37-й год". За акцию в финале ЧМ активистов Pussy Riot жестко допросили: видео

Активистов Pussy Riot, которые выбежали на футбольное поле во время матча между сборными Хорватии и Франции в финале ЧМ-2018, задержали сотрудники российской полиции.

В YouTube опубликовано видео, как следователь в грубой форме ведет допрос задержанных.

"Наручники сюда! На обоих! Ты, тв*рь, кто такая?! Имя, фамилия, отчество?! А вы знаете, что Россия за это будет платить штрафные санкции ФИФА?" - раздраженно кричит полицейский.

Следователь намекнул, что, если бы его воля, расстрелял бы задержанных.

"Я сожалею, что сейчас не 37-й год", - сказал он.

Напомним, активисты панк-рок-группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча Хорватия-Франция Чемпионата мира по футболу, переодевшись в полицейскую форму. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру".