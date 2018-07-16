Сотрудники ГРУ причастны к отравлению Скрипалей — The New York Times

Нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которое произошло 4 марта в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества "Новичок", проведено бывшими или действующими сотрудниками ГРУ, считают чиновники Великобритании и США, информированные о ходе расследования.

При этом правоохранители Великобритании уже приблизились к объявлению "конкретных лиц, которые, как они считают, провели операцию", пишет The New York Times со ссылкой на британского и двух американских чиновников.

В то же время существует вероятность того, что к резонансному отравлению в Солсбери может быть причастна другая спецслужба РФ или частная структура.

The New York Times подчеркивает, что ГРУ связано с гибридной войной в Украине и аннексией Крыма в 2014 году.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.