Трамп в Хельсинки сплясал "путинский номер" — Chicago Tribune

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин в столице Финляндии Хельсинки — Влад и Dealmaker ("заключатель сделок", ироничное прозвище американского лидера) — танцевали вокруг вопросов по Украине, Сирии, вмешательстве в выборы, как два Фреда Астера (звезда Голливуда, актер, танцор, певец).

Мероприятие определенно оказалась зрелищным, все прошло четко по программе, к сожалею, хореографом программы был Путин, пишет Chicago Tribune.

"Саммит предоставил Трампу идеальную площадку для того, чтобы прямолинейно заявить бывшему кэгэбэшнику, что Америка не потерпит манипуляций со своими выборами — сообщение практически резонирует с приближающимися среднесрочными выборами", — отметило издание.

По его данным, лидер Штатов "мог звучать жестко и непреклонно по вопросу демократии, который превратился в проблему для Америки". "Вместо этого, на совместной пресс-конференции с Путиным Трамп не только вел себя подобострастно, он выразил сомнения в собственной разведывательной службе, которая нашла доказательства вмешательства России в президентскую кампания", — говорится в материале.

"Они думают, что это Россия. Я только что говорил с президентом Путиным, он сказал, что это не Россия. Я не вижу ни одной причины, почему это могла быть она. Трудно определить, что несет большую угрозу: возмутитель спокойствия Путин или американский президент, отказывающийся верить результатам трудоемкой работы собственных разведчиков о путинских злодеяниях", — говорил глава США.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.