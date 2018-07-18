Экс-чиновник Белого дома о встрече Трампа с Путиным: президент США "контролируемый актив"

Бывший координатор борьбы с терроризмом в Белом доме Ричард Кларк считает, что президент США Дональд Трамп на саммите с главой Российской Федерации Владимиром Путиным действовал как "контролируемый актив".

Американский лидер поступает так, как, по его мнению, российский коллега хочет, чтобы он вел себя, рассказал экс-чиновник в интервью CNN.

"Я очень неохотно пришел к выводу, что он контролируемый актив, но это тот термин, который мы используем в разведывательном сообществе, когда у нас есть кто-то в другом правительстве, кто по какой-то причине делает то, что мы хотим, подкупая их, потому что у нас есть что-то на них", — отметил собеседник.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.