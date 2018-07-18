"Система подпорок и платформ". Политолог объяснил, почему Путина берегут от дождя

Политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий сообщил, что президента Российской Федерации Владимира Путина не просто так теперь берегут от дождя.

В 2017 году во время отмечания Дня памяти и скорби (22 июня, в 1941 году в этот день началась Великая Отечественная война) у главы РФ намокли брюки, и стала видна "система подпорок и платформ", написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Оказалось, что Путина не просто так теперь берегут от дождя! Был, знаете ли, в 2017 году прецедент: при праздновании их победобесного 22 июня у Путина без зонта брючины намокли…", — говорится в сообщении.

Ранее Алексей Голобуцкий потроллил Владимира Путина из-за фотографии, на которой российский лидер выглядит почти одного роста с президентом Франции Эммануэлем Макроном.