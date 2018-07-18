Пресс-служба Кремля исказила цитату Путина о незаконном референдуме в Крыму

Сотрудники пресс-центра Кремля исказили вызвавшее широкий общественный резонанс заявление Владимира Путина, в котором он фактически признал, что Российская Федерация участвовала в организации и проведении незаконного референдума весной 2014-го в Крыму – в период аннексии полуострова.

Согласно имеющимся в Сети видеозаписям совместной пресс-конференции после встречи Путина и президента США Дональда Трампа в финской столице Хельсинки, президент РФ сказал следующее: "Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации объединенных наций".

Однако в стенограмме пресс-конференции на его официальном интернет-портале это высказывание приведено так, что степень участия россиян в организации референдума преуменьшена: "Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин после хельсинской встречи с Трампом заявил о том, что "вопрос Крыма закрыт".