"Форму можно купить в магазине". Активист Pussy Riot ответил на допросе словами Путина

Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, который вместе с другими активистами выбежал на поле во время матча между Францией и Хорватией в финале ЧМ-2018, на допросе решил отвечать словами президента России Владимира Путина.

"Путин в ответ на вопрос о вторжении российских войск в Крым сказал, что любую форму и погоны можно купить в магазине, она у нас в свободной продаже. Стоит около пяти тысяч рублей", - цитирует Верзилова Русская служба ВВС.

Активист сознался, что приобрести форму полицейского и с ней в рюкзаке пройти на матч оказалось очень просто.

"Кстати, эфэсбэшники злились, а рядовые сотрудники полиции наш выбор оценили. Они ее трогали, мяли и говорили, что сами копят и покупают себе в магазинах. Потому что из той, что выдают, все торчит, она сидит колом и плохо подогнана. Короче, мы купили форму, положили в рюкзаки и пошли на матч", - добавил участник акции.

Напомним, во время выигранного сборной Франции финала ЧМ-2018 на поле "Лужников" выбежали участники Pussy Riot, переодетые в форму российских полицейских. Они были быстро задержаны и доставлены в отделение полиции. Там допрашивающих их правоохранитель сокрушался по поводу того, что "сейчас не 37-й год".

Позже стало известно, что им дали по 15 суток ареста.