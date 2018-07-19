"Остается изгоем". Политолог рассказал, как ЧМ-2018 повлиял на Россию

Российский политолог Станислав Белковский считает, что Чемпионат мира по футболу 2018 в туристическом смысле пошел на пользу РФ, но на политическом имидже страны турнир никак не сказался.

Россия "как была субъектом гибридной войны и изгоем на Западе, так им и остается", рассказал эксперт в интервью RFI.

По словам собеседника, "принцип футбол вне политики работает в обе стороны".

"Политики не смогли отменить Чемпионат мира по футболу, но футбол никак не отменил того политического контекста, в котором существуют сегодня Россия и Путин (президент государства Владимир Путин — Ред.)", — отметил Белковский.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что после окончания ЧМ-2018 по футболу не стоит ждать военной эскалации ситуации Владимиром Путиным в Украине по двум причинам.