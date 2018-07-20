Трамп стал политическим трупом после капитуляции перед гопником Путиным — политолог

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что президент США Дональд Трамп в столице Финляндии Хельсинки на пресс-конференции с главой РФ Владимиром Путиным полностью капитулировал перед "мелким гопником из питерской подворотни буквально по всем вопросам".

После мероприятия американский лидер — не политический жилец в США, ему грозит импичмент, рассказал эксперт в интервью "Обозревателю".

"Это было совершенно отвратительное зрелище. Я не знаю, что там Путин с ним делал, но апофеозом этого предательства был ответ на вопрос о вмешательстве России в президентские выборы — кому он верит: президенту Путину или всем своим разведывательным структурам и прокуратуре. На что Трамп ответил, что верит Путину", — отметил собеседник.

По его словам, "после того как эта позорная пресс-конференция закончилась, когда ясна реакция и Америки, и того свободного мира, который Трамп так охотно сдал Путину, Трамп — не политический жилец в США".

"Это демократическое общество, тут не бывает никаких военных переворотов, никаких заговоров, но Америке ясно, что это предатель. Можно долго говорить, он идиот или идиот, который каким-то образом зависит от Путина — скорее всего, и то, и другое", — добавил публицист.

"Но в практическом смысле я думаю, он дотянет до промежуточных выборов, на которых республиканцы, если не отрекутся от него, потерпят серьезное поражение. И начнется процесс его импичмента", — считает он.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.