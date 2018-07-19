Американский конгрессмен сравнил в украинском вопросе Путина и Сталина

Западный политик не сомневается, что для президента РФ Крым является стратегической территорией.
Председатель комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккол заявил, что Путин считает Украину частью России, поэтому агрессией пытается вернуть ее в состав своей страны.
Как сообщает Голос Америки, в вопросе Украины и стран Балтии американский конгрессмен провел параллель между Путиным и советским диктатором Сталиным.
Маккол вспомнил о многочисленных жертвах сталинского режима в Украине, подчеркнув, что "практически они поплатились жизнью выращивая хлеб, производя пищу".
"Русские делают все, что могут в плане кибервойны", заметил американский политик.
Маккол подчеркнул, что, исследуя российскую агрессию в Украине, спецслужбы США могут в полной мере понять, чего следует ожидать от этой страны.
Конгрессмен добавил, что для России важен Крым исключительно для усиления присутствия в Средиземном море.
"Порты очень важны, потому что они создают преимущество для подводных лодок России в Средиземном море", - подчеркнул Маккол.
Напомним, по итогам встречи в Хельсинки глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп дали совместную пресс-конференцию, на которой Путин заявил, что "вопрос Крыма закрыт".