Украина пыталась купить поддержку США, но политика Вашингтона не изменилась - политолог

Президент США Дональд Трамп не может договориться с Москвой по аннексированному Крыму, так как это не в его компетенции. Поэтому даже несмотря на действующие контракты между Украиной и Штатами, политика Белого дома в отношении Киева практически не изменилась.

Такое мнение выразил в интервью "Апострофу" выразил словацкий политолог, внештатный сотрудник Фонда Карнеги Балаш Ярабик.

"Видно, что нет доверия между Трампом и практически всем американским истеблишментом. Я не ожидал, что будет что-то об Украине. Американская позиция более-менее однозначна. Украинцы пытались даже купить американскую поддержку: есть разные контракты - например, на уголь и ядерное топливо. И после того как Трамп согласился с поставками вооружений, политика США (в отношении Украины) стала практически такой же, как была - нет изменений. Не в компетенции Трампа договориться по Крыму - он просто не сможет это сделать. И я не думаю, что Россия может в этом вопросе как-то торговаться", - говорит Ярабик.

Комментируя возможные договоренности Путина и Трампа по Донбассу, политолог отметил, что возможная альтернатива Минским соглашениям вряд ли приведет к большему результату, чем уже существующие договоренности.

"Уже есть Минские договоренности. Можно договориться о чем-то новом, но в итоге будет то же самое: какой-то политический процесс и гарантии безопасности - каким образом и когда передать территорию Украине. Ничего больше, на мой взгляд, не придумаешь. И у меня есть ощущение, что Россия тоже это хорошо понимает: что они, допустим, потеряли Украину как минимум на одно или два поколения, что сейчас изменить ситуацию практически невозможно. Но это больше ощущение, чем осознанный факт", - считает эксперт.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.