Усиление безопасности и обороны: стала известна сумма американской помощи ВСУ

В 2018 году Украина получит от Соединенных Штатов 200 млн долларов на усиление безопасности и обороны, сообщили в посольстве Украины в США.

Деньги пойдут на военную технику, снаряжение и прочее оборудование и услуги военного назначения, логистику и подготовку ВСУ.

"Решение Вашингтона о предоставлении нашему государству 200 млн долл. в 2018 году по линии Пентагона является свидетельством неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействия российской агрессии и признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны, свидетельством чего, в частности, является введение в действие Президентского Закона "О национальной безопасности", — сказано в сообщении украинского посольства в Facebook.

При этом в Министерстве обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставки военной техники и предоставления услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году, добавили в посольстве.

Напомним, ранее в украинском МИДе подчеркивали, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемую сумму пособия по безопасности для украинского государства в 2019 году США увеличили на 50 млн долл.