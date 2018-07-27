В деле российского агента Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера – Bloomberg

Один из двух американцев, который упоминается в деле гражданки России Марии Бутиной, подозреваемой в работе агентом РФ в США, является представителем семьи Рокфеллеров.

Как сообщает агентство Bloomberg, в материалах дела Бутиной упоминаются два неназванных гражданина США, причем один из них был партнером девушки. Американские СМИ ранее предположили, что, вероятно, им является политический консультант Республиканской партии Пол Эриксен.

Отмечается, что предположительно второй американец в деле Бутиной — 68-летний Джордж Д. О'Нил, который приходится праправнуком миллиардеру Джону Д. Рокфеллеру-старшему.

В агентстве отметили, что в феврале 2017 года О'Нил организовал частный обед для российской делегации, которая прибыла в Вашингтон для участия в национальном молитвенном завтраке. На его приеме присутствовали Бутина и Эриксен. Подчеркивается, что сроки обеда совпадают с мероприятием, организатор которого называется в деле как "персона номер два".

Напомним, в Вашингтоне 15 июля задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, подозреваемую в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Позже следствие выяснило, что россиянка Бутина предлагала интимные услуги в обмен на должность в заинтересовавшей ее организации.