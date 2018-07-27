"Не заставит себя долго ждать": в России рассказали, когда вернут Украине Крым

27 июля 2018, 17:08

Декларация США о непризнании аннексии Россией Крыма является важным документом в этом вопросе. 

Когда РФ вернет Украине Крым.

Украине не придется долго ждать возвращения аннексированного Россией Крыма.

"Думаю, что освобождение Крыма от российской оккупации не заставит себя ждать долгие-долгие десятилетия, как это было при Советском Союзе. Но при Путине (президенте РФ – ред.) и путинизме освобождение Крыма маловероятно, фактически невозможно", – цитирует "Апостроф" российского блогера и финансиста Славу Рабиновича.

По его оценке, "Крымская декларация" США о непризнании аннексии Россией Крыма является важным документом. Этот документ дает понять, что полуостров будет освобожден. Причем американские формулировки чрезвычайно жесткие.

Однако даже этого недостаточно, чтобы освобождение Крыма случилось при Путине, добавил блогер. По его мнению, шансы, что Крым вернется в Украину при жизни Путина – крайне малы.

Напомним, во время встречи Путина и Трампа в Хельсинки по вопросу Крыма лидеры двух государств не достигли компромисса. Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным, а Путин заявил, что для России вопрос законности нахождения Крыма в ее составе раз и навсегда закрыт, так как Россия-де, сделала все "по закону".

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

 

В то же время спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует признавать Крым частью России.

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Россия Украина Крым аннексия Крыма Слава Рабинович
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