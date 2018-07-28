Белый дом поддерживает выделение Украине 250 млн долларов на безопасность

Белый дом поддерживает консолидированный проект оборонного бюджета США на 2019 год, в котором предусмотрено выделение 250 млн долларов для помощи Украине на безопасность.

Об этом идет речь в заявлении спикера администрации Дональда Трампа Сары Сандерс, сообщает "Голос Америки".

Отметим, что проект бюджета одобрен американским Сенатом и может быть проголосован уже на следующей неделе, после чего попадет на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов США на помощь для Украины в сфере безопасности,

Кроме того, в посольстве США назвали впечатляющую сумму помощи Украине на сектор безопасности.