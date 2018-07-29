"Мы просто мучаемся": более 200 украинских туристов застряли в Египте

В связи с поломкой самолета из египетского курортного города Хургада во Львов не могут вылететь более 200 украинских туристов.

Украинцы должны были отправится домой еще утром 28 июля в 7:20 по местному времени (8:20 по Киеву), рассказала ТСН туристка Татьяна.

По ее словам, туристам объяснили, что сдулось колесо самолета и оно требует замены, новое пообещали привезти из Киева, но самолет из Украины также не прилетел.

"Нас продержали в самолете час, позже сказали выходить и забирать свои вещи. Два часа держали без воды, без еды в багажном отделении аэропорта, затем люди подняли скандал и нас отвезли в отель", — жалуется женщина.

Она подчеркнула, что застрявших туристов лишь раз покормили и пообещали на 11 час отвезти до аэропорта. В указанное время пассажиры самолета собрались в вестибюле отеля, но за ними никто не приехал.

"Нам сказали, что непонятно, когда будет самолет — завтра или послезавтра. Мы звонили в посольство, на горячую линию туроператора "Join Up!", но ответа нет… 220 людей, много беременных, детей. Мы просто мучаемся! Сидим в вестибюле — кто на полу, кто где. Без воды, без денег, потому что уже конец отдыха", — рассказывает Татьяна.

В то же время в пресс-службе "Join Up!" подтвердили проблемы с задержкой рейса.

"Рейс задержан по причине пробития шасси в самолете, соответственно, это занимает много времени, чтобы заменить колесо, устранить эту техническую неисправность. Туристам было предоставлено проживание и питание", — сообщили в компании.

Позднее туристка Татьяна сообщила, что появился представитель "Join up!" и предоставил два автобуса на расселение людей в соседний отель. "Часть тех, кто с детьми поселят в "Олд Пэлэс". Украинцам обещают вылет в воскресенье утром.

Напомним, в апреле группа украинских туристов также застряла в Египте. Тогда аэропорт Львова не имел возможности принять самолет, заказанный у авиакомпании EgyptAir.