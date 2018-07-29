"Совершенно хитрый план". В России рассказали, чего желает Путин

Нынешний российский президент Владимир Путин желает оказаться в учебниках истории как позитивный лидер и поэтому всерьез озабочен своей популярностью в народе.

Такое мнение высказал российский журналист/телеведущий Владимир Познер через свой официальный интернет-портал.

"Поэтому когда вы задаете вопрос – ему не все ли равно, насчет его популярности – и да и нет. Все равно в том смысле, что никто не угрожает его месту. А не все равно – с точки зрения вот этой мысли – а как я буду выглядеть? Когда через Х лет в учебниках, как Петр Первый, как Екатерина, как Иван Грозный – как я буду выглядеть?", − написал Познер.

По мнению телеведущего, для Путина популярность имеет особую важность прежде всего на эмоциональном уровне.

"Я говорю о человеческом характере. Не потому, что он боится за свою должность – он не боится. Но ему, мне кажется, приятно и важно, чтобы 81–83–85% населения его поддерживали. Он хочет войти в историю. Он и войдет в историю. Но такая вещь, как народное недовольство чем-то, очень резко может повлиять на многие вещи", − подытожил Познер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин рассказал о референдуме в Украине по вопросу Донбасса.