В Норвегии олимпийская чемпионка разбилась на смерть на гидроцикле

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд погибла в результате несчастного случая на юге Норвегии.

"Погибшая была объявлена пропавшей без вести в ночь с субботы на воскресенье в 1.00. Сегодня в 11.30 она была найдена мертвой на острове Святой Хелены в Ховекилене. Рядом был найден гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем", – цитирует местную полицию телеканал NRK.

Правоохранители констатируют, что медики пытались оказать помощь 38-летней спортсменке, но тщетно. Обстоятельства трагической гибели предстоит выяснить следствию. Отмечается, что в момент аварии Скофтеруд, по предварительной версии, находилась одна.

Напомним, Скофтеруд - чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере (2010), она дважды завоевывала золото на чемпионатах мира (2005, 2011). Все награды были завоеваны в эстафетных гонках.

Как ранее сообщалось, в Сан-Франциско скончался легендарный олимпийский чемпион Кен Флач.