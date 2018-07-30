И ливень в радость: в Швеции затопленный переход временно превратили в бассейн - фото, видео

Шведский город Уппсала, как и Киев, попал под обильные ливни - однако шведы восприняли происходящее совершенно по-другому! Так, затопленный подземный переход центрального железнодорожного вокзала местные жители превратили... в бассейн. Фото и видео с водными развлечениями в переходе стали вирусными, быстро набрал бешеную популярность.

На видеозаписях видно, что пока часть людей упорно пытается преодолеть затопленный переход, другие развлекаются от всей души. Некоторые принесли надувные круги и водяные пистолеты, в то время как другие погрузились в воду по шею и переплывали переход, сообщает The Local.

Местные власти очень долго решали, кто конкретно ответственен за локальный водный коллапс - местный муниципалитет, железнодорожная станция или транспортное управление Швеции. Как только ответственный был определен, воду полностью выкачали, а переход вернулся в свое обычное состояние.

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Напомним, 25 июля из-за сильных дождей – буквально ливней с грозами и градом – Киев практически затопило. Движение на улицах оказалось парализовано.

Ранее мощный ливень превратил район метро "Левобережная" в Венецию. Дождь сильно подтопил участок проезжей части под эстакадой.