Вперед в прошлое: в армии РФ появилось Главное военно-политическое управление

В Министерстве обороны России семимильными шагами возвращаются назад, в свое советское прошлое; так, стало известно, что 30 июля в Вооруженных силах РФ сформировано военно-политическое управление по аналогу с подобной советской структурой (ГлавПУР), отвечавшей за политическую дисциплину в армии.

Новое Главное военно-политическое управление возглавил генерал-полковник Андрей Картаполов, который ранее руководил российскими оккупационными частями ВС РФ в Сирии, а до этого командовал главным ударным сухопутным кулаком РФ - Западным военным округом (ЗВО). Указ об этом уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

"Назначить генерал-полковника Картаполова Андрея Васильевича заместителем Министра обороны - начальником Главного военно-политического управления ВС Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - сказано в указе.

ГВПУ создадут на базе Главного управления по работе с личным составом ВС (ГУ РЛС ВС РФ). Оно, согласно информации на сайте Минобороны, отвечало за организацию морально-психологического обеспечения военнослужащих, информационно-пропагандистской работы и государственно-патриотического воспитания личного состава российской армии.

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Ранее стало известно, что Россия быстрыми темпами наращивает число войск у западных границ: более 70 соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе РФ с 2016 года.