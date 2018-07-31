Евросоюз обложил Россию новыми санкциями

Евросоюз ввел санкции против компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Данное решение принято 30 июля и уже официально опубликовано в журнале Евросоюза.

В результате европейский санкционный список пополнили 6 российских компаний:

ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" (также включены в санкционный список США);

ОАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург";

АО "Судостроительный завод "Залив";

ООО "Стройгазмонтаж – Мост";

АО "ВАД".

Свое решение ЕС объяснил тем, что строительство моста через Керченский пролив он рассматривает как "очередное действие, подрывающее территориальную целостность и суверенитет Украины".

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Причем строительство и дальнейшую работу моста Брюссель назвал "ключевыми символическими шагами" по закреплению контроля России над аннексированным ею Крымским полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины.

Как сообщалось, 18 июля послы стран-членов Евросоюза одобрили введение санкций против лиц, причастных к строительству Керченского моста в аннексированном Крыму. Тогда отмечалось, что санкции грозят шести лицам.

Напомним, в мае Петр Порошенко своим указом (№126/2018) ввел в действие решение СНБО о введении новых и продлении старых санкций в отношении России. Украина начала вводить ограничительные меры против РФ после того, как россияне в 2014-м захватили Крым, а также вторглись на Донбасс.

В частности, 22 июня президент Украины Петр Порошенко одобрил расширение санкций против РФ. Под ограничительные меры попал ряд политсил России и российский миллиардер Аркадий Ротенберг, который причастен к строительству Крымского моста.

Ранее в США решили пересмотреть санкции против России. По мнению сенатора Грэма, нынешние меры не работают, поскольку РФ "все еще пытается вмешаться в наши выборы".