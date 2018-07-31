"Гранаты меняли на бутылку": белорусский наемник рассказал, как воевал за боевиков "ЛНР"

Бывший боевик "ЛНР" Константин Фофанов из Беларуси рассказал о том, как принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Он подчеркнул, что помогать боевикам на востоке Украины решил сам, после чего через Россию попал на Донбасс. Фофанов отметил, что боевую технику (бронетранспортер МТ-ЛБ) лично привез из РФ.

По его словам, "службу" он проходил в батальоне боевиков "Заря", которым в то время руководил будущий главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, пишет "Радио Свобода".

"Подслушиваем, за самолетиками подсматриваем. Если надо, корректируем огонь артиллерии. … В батальоне "Заря" было 350 сербов. Сейчас тоже пишут, что они домой возвращаются и их там чего-то судят. Затем испанцы попали "под раздачу" у себя", – рассказал белорусский наемник.

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По словам Фофанова, оружие на оккупированной территории можно было за бутылку алкоголя "купить".

"Там был даже один из России майор, ну, как майор – ему там уже звание дали майора. Значит, он тоже не знал, как попасть в "ополчение", и получилось так, что он сразу попал к каким-то русским фашистам. Те не воевали, приезжали туда и скупали у местного населения оружие и вывозили его в Россию, в Москву", – пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси получил тюремный срок наемник, воевавший за боевиков "ДНР".