Баку просит перемирия по Нагорному Карабаху – СМИ

Конфликт Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха продолжается/ кадр из видео

Армянские Telegram-каналы заявили, что из Баку сделали запрос Еревану о перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха.

Согласно их источникам, Азербайджан собирается будет просить о перемирии, однако цель такого шага со стороны Баку не объясняется.

"По неофициальным сведениям, Азербайджан намерен просить прекращения огня. Ждём официальной информации. Сообщает источник", - отмечается в сообщении Telegram-канала Armenian Stories.

Вышеуказанные сведения приводит и другой ресурс – Баграмян 26.

"Подтверждаем информацию. Источник @bagramyan26 говорит, что Баку уже попросил перемирие. Но пока нет ясности, чтобы собрать трупы своих солдат или для ведения переговоров", - утверждают авторы информационного ресурса.

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