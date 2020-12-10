Эрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного Карабаха

Президент Турции Реджеп Эрдоган утверждает, что в Армении должны "взяться за ум".
Политики Армении и диаспора обрекли армянский народ на беду. Если армяне хотят придти к рациональным выводам по итогам конфликта в Нагорном Карабахе, им следует переосмыслить суть окончания войны. В случае правильных выводов Еревана в регионе начнется новая эра.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 10 декабря, на военном параде в Баку, приуроченном окончанию войны Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, сообщает российское информагентство ТАСС.
"Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра", - подчеркнул Эрдоган.
В Баку 10 декабря проходит военный парад в честь победы Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. В мероприятии принимают участие более 3 тысяч военнослужащих, в том числе и турецкие военные.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
На центральной трибуне присутствуют президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Турецкой республики Реджеп Эрдоган. Накануне Эрдоган прибыл в Баку с двухдневным визитом.
Война в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский конфликт завершился победой Азербайджана и подписанием Баку, Ереваном и Москвой 9 ноября заявления о прекращении военных действий в регионе.
- Согласно договоренностям, Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Ереван дал согласие на создание сухопутного коридора между Нахичеванью и азербайджанским государством через территорию своей страны. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
- 5 декабря министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военная операция Баку в Карабахе достигла своей цели, в том числе благодаря новейшим турецким вооружениям.