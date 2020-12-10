Эрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного Карабаха

Если Армения сделает правильные выводы из войны в Карабахе, в регионе начнется новая эра - Эрдоган / Reuters

Политики Армении и диаспора обрекли армянский народ на беду. Если армяне хотят придти к рациональным выводам по итогам конфликта в Нагорном Карабахе, им следует переосмыслить суть окончания войны. В случае правильных выводов Еревана в регионе начнется новая эра.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 10 декабря, на военном параде в Баку, приуроченном окончанию войны Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, сообщает российское информагентство ТАСС.

"Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра", - подчеркнул Эрдоган.

В Баку 10 декабря проходит военный парад в честь победы Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. В мероприятии принимают участие более 3 тысяч военнослужащих, в том числе и турецкие военные.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

На центральной трибуне присутствуют президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Турецкой республики Реджеп Эрдоган. Накануне Эрдоган прибыл в Баку с двухдневным визитом.

Война в Нагорном Карабахе