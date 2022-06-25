Лукашенко в тяжелом психологическом состоянии из-за ультиматумов Путина - оппозиционер

Лукашенко находится в тяжелом психологическом состоянии УНИАН, Наша Нива

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится в тяжелом психологическом состоянии. Он не знает, что ему делать из-за ультиматумов от Путина. Об этом заявил белорусский оппозиционер и экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, сообщает 24 канал.

Латушко узнал, что Лукашенко был полностью шокирован после предыдущего майского визита к Путину. Он пытается скрыться от ответов на ультиматумы президента РФ. Оппозиционер убежден, что это касается участия Беларуси в войне против Украины.

Лукашенко подает неоднозначные сигналы своими внезапными поездками в родные края - в Александрию.

"Он пытался подать вообще непонятные сигналы. То ли мир наступил, то ли война его не интересует, то ли он просто себе спрятался", – сказал Павел Латушко.

Оппозиционер считает странным то, что Лукашенко не встретился с главой российского правительства Мишустиным, который прибыл с визитом в Минск. В тот момент президент Беларуси уехал в Александрию. Однако впоследствии он сам внезапно улетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным.

"Показательным было то, что Мишустин обедал с послом России в Беларуси Грызловым. Как дипломат скажу, что это исключительная ситуация. Когда глава правительства идет не на официальные обеды, а просто к послу. Это означает, что либо программа пуста, либо он не хочет никого видеть; либо тот, с кем он хотел встретиться, просто спрятался", – говорит Латушко.

По данным белорусского экс-министра, Лукашенко снова поехал к Путину. Частично закрытая встреча продлится с 23 по 25 июня.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил, дескать, "развитием государства".

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