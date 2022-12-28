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Мужчина завел 102 ребенка с 12 женами, но внезапно решил остановиться

28 декабря 2022, 04:04
Фермер женился на одной женщине за другой, поскольку это позволяли местные традиции. В браке у них родилось 102 ребенка и 568 внуков.
Фермер из Уганды
Мужчина завел 102 ребенка с 12 женами, но внезапно решил остановиться / thesun.co.uk

Фермер из Уганды Муса Хасахия успел жениться 12 раз - в браке у него родилось 102 ребенка и 568 внуков. На этом он решил остановиться.

Мужчина попросил жен начать принимать противозачаточные таблетки, поскольку он не в силах прокормить такую большую семью, пишет The Sun.

Муса и его большая семья живут в деревне Лусака в Уганде, где многоженство законно. Когда-то у мужчины был прибыльный животноводческий бизнес, угандиец был относительно богат. Фермер женился на одной женщине за другой, поскольку это позволяли местные традиции.

"Как мужчина может быть удовлетворен одной женщиной? Все мои жены живут вместе в одном доме", - признается Муса.

Со временем он стал зарабатывать меньше из-за болезни. В итоге мужчине стало сложно прокормить семью. Две из двенадцати жен ушли от него из-за финансовых проблем - они устали жить в нищете.

Теперь мужчина решил больше не заводить детей и попросил своих жен пить противозачаточные таблетки.

Ранее мы рассказывали, что многодетная семья в Винницкой области готовит для наших защитников домашние блюда. Москаленки передают на фронт тушенку, блины, брынзу и вареники.

Меню для военных разработали сами – все натуральное, домашнее и приготовленное с любовью.

Также сообщалось, что в Волынской области мужчина умер на следующий день после того, как узнал о гибели сына в бою против российских оккупантов. Трагедия произошла в селе Маневичи - у мужчины не выдержало сердце.

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Автор: Сергей Кущ
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